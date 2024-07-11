Шоколатье Кравченко назвала допустимую норму шоколада в день

Ежегодно 11 июля отмечается Всемирный день шоколада. В середине XIX века в России начали строиться первые шоколадные фабрики, которые производили продукцию в промышленных масштабах.

Врачи не раз говорили о пользе шоколада. Например, он помогает замедлять старение организма и даже спасти от панической атаки. Профессиональный шоколатье Анна Кравченко отметила, что взрослым рекомендуется есть в день до 50 граммов темного и горького шоколада, а молочного и белого – не более 20 граммов.

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