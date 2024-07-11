Москвичка попыталась перейти дорогу по проезжей части около МИД

Москвичка попыталась перейти дорогу по проезжей части около здания МИД, однако дойти смогла только до середины. Из-за большого числа машин она оказалась в ловушке. На помощь к ней пришел сотрудник ГАИ и проводил нарушительницу обратно на тротуар, после чего показал, где находится безопасный переход.

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