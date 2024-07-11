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11 июля, 18:00

Общество

Москвичи смогут предложить свои идеи для развития культурного досуга

Москвичи смогут предложить свои идеи для развития культурного досуга

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Москвичи смогут предложить свои идеи для развития музеев и театров. Столичный департамент культуры запускает новую онлайн-платформу. Свои варианты для культурного отдыха можно выбрать по 7 направлениям. Среди них спектакли, концерты, музеи, выставки, парки и кино.

Идеи, получившие наибольшую поддержку, будут опубликованы на платформе проекта, а жители смогут наблюдать за их реализацией. Кроме того, в рамках платформы москвичи смогут поделиться своим мнением о проведении городских мероприятий, посмотреть фоторепортажи и видеоролики с прошлых событий в сфере культуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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