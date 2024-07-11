11 июля, 15:30Общество
Жители Подмосковья продолжают бороться с зарослями борщевика
Жители Подмосковья продолжают бороться с борщевиком, который неконтролируемо разрастается. Многие делают это вручную, некоторые даже успели пострадать. Так, мужчина рассказал, что после случайного попадания сока борщевика у него на руке появился ожог.
Кроме того, по словам дерматолога Софии Козловой, фуранокумарины, содержащиеся в борщевике, при попадании на кожу активизируются и приносят урон ДНК клеток человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.