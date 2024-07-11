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11 июля, 11:45

Общество

Московские онкопсихологи провели 10 тыс консультаций за год

Московские онкопсихологи провели 10 тыс консультаций за год

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Московские онкопсихологи провели 10 тысяч консультаций за год, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, специалисты работают во всех центрах амбулаторной профильной помощи столицы.

Вице-мэр напомнила, что в тестовом формате проект психологической поддержки запустили два года назад, а уже в 2023 в полную силу начала работу Московская служба онкопсихологов. За помощью обращаются не только сами больные, но их близкие, уточнила Ракова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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