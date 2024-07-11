Московские онкопсихологи провели 10 тыс консультаций за год

Московские онкопсихологи провели 10 тысяч консультаций за год, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, специалисты работают во всех центрах амбулаторной профильной помощи столицы.

Вице-мэр напомнила, что в тестовом формате проект психологической поддержки запустили два года назад, а уже в 2023 в полную силу начала работу Московская служба онкопсихологов. За помощью обращаются не только сами больные, но их близкие, уточнила Ракова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.