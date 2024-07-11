11 июля, 11:45Общество
Московские онкопсихологи провели 10 тыс консультаций за год
Московские онкопсихологи провели 10 тысяч консультаций за год, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, специалисты работают во всех центрах амбулаторной профильной помощи столицы.
Вице-мэр напомнила, что в тестовом формате проект психологической поддержки запустили два года назад, а уже в 2023 в полную силу начала работу Московская служба онкопсихологов. За помощью обращаются не только сами больные, но их близкие, уточнила Ракова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.