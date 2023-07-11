В правительстве РФ не поддержали идею о введении длинных майских праздников

Постоянных длинных майских праздников у россиян не будет. В правительстве не поддержали идею занять несколько дней в январе. Авторы законопроекта предлагали сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня, а период с 1 по 9 мая сделать выходными днями ежегодно.



Отклоненный законопроект не учитывал, что новогодние нерабочие дни совпадают со школьными каникулами, когда у россиян есть возможность провести время с близкими. При этом длинные майские могут помешать учебному процессу, считают в правительстве.

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