Понедельник стал самым жарким днем лета в Москве

Понедельник, 11 июля, стал самым жарким днем в году. Температура в столице поднялась выше 32 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре. На 14 станциях и вокзалах МЖД начали раздавать питьевую воду.

А тем временем на город надвигаются тучи с ливнями и грозами. Синоптики обещают порывы ветра до 20 метров в секунду. В Дептрансе рекомендовали отложить поездки в такую погоду.



Парки культуры и отдыха, подведомственные департаменту культуры Москвы, закрыли в связи с ухудшением погоды. Решение об их открытии примут, исходя из ситуации. В числе закрытых оказался и Парк Горького. А в парке "Фили" так быстро закрыли ворота, что даже не успели выйти все посетители. Людями пришлось выбираться через отверстия в заборе. В итоге один из отдыхающих просто сломал замок, чтобы женщина с коляской смогла выйти на улицу.

На юго-востоке Москвы сильный ветер повалил дерево на припаркованную Toyota. Все произошло на улице Белореченской улице. В данный момент на месте работают городские службы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.