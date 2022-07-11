Новости последнего часа: из-за жары на 14 станциях начали раздавать питьевую воду

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Из-за жары на 14 станциях и железнодорожных вокзалах начали раздавать питьевую воду, сообщил департамент транспорта Москвы.

На колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ завершили монтаж кабинок, рассказали в пресс-службе проекта.

В Москве планируется создать цифровое пространство для поиска новых решений и технологий в медицине, заявили в Депздраве.