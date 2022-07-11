Москвичи сняли кадры с последствиями непогоды. Сильный ветер повалил дерево на припаркованный автомобиль Toyota на юго-востоке Москвы. Случилось это на улице Белореченской, дом 6. На месте начали работать городские службы.

А на Ленинском проспекте металлический лист крыши частично оторвался и стал колыхаться от сильных порывов ветра. Жильцы дома напротив обеспокоены тем, что никто не торопится восстанавливать крышу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.