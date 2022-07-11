Понедельник, 11 июля, стал самым жарким днем лета в столице. Температура в Москве поднялась до 32,2 градуса, сообщили в Гидрометцентре. Питьевую воду начали раздавать на 14 станциях и вокзалах МЖД.

Тем временем Дептранс предупредил о сильном ветре и грозе. Синоптики обещали порывы до 20 метров в секунду. Закрыты также парки, подведомственные департаменту культуры. Власти Москвы попросили рестораторов убрать летние веранды из-за непогоды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.