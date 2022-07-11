Новости последнего часа: власти Москвы попросили закрыть летние веранды из-за непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Москвы попросили рестораторов закрыть летние веранды из-за непогоды.

Упрощенный порядок получения гражданства России доступен всем жителям Украины. Владимир Путин подписал указ 11 июля.

Власти ФРГ подтвердили остановку прокачки газа по "Северному потоку" в связи с плановым ремонтом.