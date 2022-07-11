Желтый уровень погодной опасности объявили в столице 11 июля. Синоптики пообещали грозу в Москве. Ветер может разогнаться до 20 метров в секунду.

Московским кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.