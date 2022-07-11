Новости последнего часа: МЧС пообещало ветер до 20 метров в секунду 11 июля в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дожди, грозы и ветер до 20 метров в секунду пообещали 11 июля в Москве, сообщили в МЧС.

Станция "Киевская" синей линии метро работает штатно после сообщений о задымлении. Об этом рассказали в Дептрансе.

Более 44 тысяч заявлений подали в России на оформление FAN ID. О количестве заявок рассказали в Минцифры.