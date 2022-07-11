Новости последнего часа: уровень погодной опасности в Москве повысили до оранжевого

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уровень погодной опасности в Москве повысили до оранжевого из-за жары до 33 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Минпромторг утвердил изменения в перечне товаров для параллельного импорта. Он дополнен брендами Lego, BMW и Siemens.

Новые понтонные причалы для электрических речных трамваев привезли в Москву с завода. Об этом заявил Дептранс.