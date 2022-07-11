Два уровня погодной опасности зафиксировались в Москве. Оранжевый – из-за жары, а желтый – из-за ветра и грозы.

Ветер может разогнаться до 20 метров в секунду. По прогнозам, в Москве гроза будет вечером 11 июля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.