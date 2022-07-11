Новости последнего часа: МЧС предупредило о грозе и граде в столичном регионе 11 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ветер, грозу и град обещают в Москве и Подмосковье до конца понедельника, 11 июля. Об этом заявили в МЧС.

В парке "Кусково" начали обустраивать памп-трек и скейт-парк. Объекты появятся на месте ранее существовавшей площадки и пустыря недалеко от реконструируемого стадиона "Фрезер".

В Сочи из-за непогоды подтоплены 17 многоквартирных домов, закрыты пляжи. Об этом сообщила администрация города.