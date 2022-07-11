Занятия по обучению езде на электросамокатах нужно включить в школьную программу – МВД

В МВД предложили обучать ездить на электросамокатах еще в школе. С каждым годом интерес к этому виду транспорта растет. Москвичи совершили более девяти миллионов поездок в 2022 году. Но о будущем электросамокатов в России пока судить боятся даже владельцы бизнеса. Причина тому – санкции.

Могут ли из-за них поднять тарифы? И что будет с поставками новых моделей? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.