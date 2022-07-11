Эксперт рассказал, стоит ли ожидать появления новых штаммов COVID-19 этой осенью

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился за неделю и составляет чуть более 12%. Это данные портала стопкоронавирус.рф. В конце 2021 года коллективный иммунитет достигал почти 72%.

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медуниверситета им И. М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, почему снижается общий иммунитет к коронавирусу. Он также объяснил, стоит ли ожидать появления новых штаммов осенью этого года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.