Переменная облачность установится в столице 11 июля

11 июля в столице, как сообщили синоптики, будет переменная облачность и дождь. С помощью городских камер можно отследить текущую погоду.

В данный момент на Волгоградском проспекте на небе нет ни одного облака. Однако в районе Дмитровского шоссе видно, что со стороны области начинает затягивать облаками небо.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.