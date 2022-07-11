Температура в столице достигнет 31 градуса 11 июля

В Москве 11 июля ожидается последний день жары перед очередным похолоданием. Температура поднимется до 31 градуса, а местами – до 33 градусов. Об этом сообщают синоптики. Также возможны гроза и ветер до 18 метров в секунду.

12 июля температура упадет на 8–10 градусов. Кроме того, в прогнозе есть ливни и ветер. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.