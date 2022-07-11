Москвичам рекомендовали оставаться дома из-за приближения непогоды

В Москве в ближайшее время резко ухудшится погода. Ожидаются ливень, гроза, сильный ветер со скоростью порывов 15–20 метров в секунду. В комплексе городского хозяйства просят жителей по возможности оставаться дома и не парковать автомобили под деревьями.

Накануне стихия уже атаковала город. Шквалистый ветер повалил немало деревьев, в некоторых районах летали дорожные ограждения и обломки фасадов. Не обошлось без пострадавших и жертв.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.