В ООН заявили о массовом голоде в некоторых странах

В ООН предрекают тотальный голод в некоторых странах. Виной тому рост цен на удобрения и отдельные категории продовольствия. Причем затянуть пояса придется даже жителям Европы и США. Усугубляет ситуацию и топливный кризис.

Как предлагают решать проблему? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.