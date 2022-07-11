В России перестанут выдавать бумажные свидетельства о заключении брака с 2023 года

С 2023 года молодоженам не будут выдавать свидетельства о браке на бумаге. По умолчанию заключение союза будут подтверждать только электронной записью. Однако по запросу можно будет получить и бумажный вариант.

Тем, кто уже получил отпечатанные свидетельства, ничего переоформлять не требуется. Бумажный документ имеет силу. Кроме того, в любом ЗАГСе страны также расторгнуть брак, сменить имя или заключить новый брак.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.