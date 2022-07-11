В Италии растет число протестующих. К выступающим против экономического кризиса фермеров присоединились просто недовольные политикой властей, которая привела к падению доходов граждан и рекордной инфляции. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал митингующих фермеров Европы друзьями Путина. Так он высказался после митингов в Италии и Нидерландах.



Лесной пожар вспыхнул в районе турецкого курорта Бодрум на побережье Эгейского моря. С земли и с воздуха возгорание ликвидировали семь самолетов, шесть вертолетов, три бульдозера и 20 пожарных, сообщили местные СМИ. Стихия нанесла ущерб двум гектарам лесных насаждений, в том числе оливковым угодьям.

Огонь начался из района, где расположены оливковые деревья. В данный момент версия поджога не рассматривается. Однако власти не исключают, что кто-то мог развести огонь, который под воздействием ветра распространился на окрестности.

Президент и премьер-министр Шри-Ланки заявили об отставке после самого хаотичного дня в стране за последние месяцы. Бесчинства вспыхнули из-за тяжелейшего экономического кризиса. Лидер государства Готабая Раджапакса подаст в отставку в среду, а глава правительства Ранила Викрамасингхе согласился уйти после формирования нового кабинета. Накануне протестующие штурмовали дома обоих чиновников и подожгли одно из зданий. Бунтовщики заявили, что не покинут резиденцию президента, пока он не сложит полномочия.

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