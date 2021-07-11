В Москве на летние веранды будут пускать без QR-кода до 1 августа

На летние веранды Москвы будут пускать без QR-кода до 1 августа.

На сегодня в Москве желающих так много, что зачастую приходится стоять в очереди, чтобы попасть на веранду. За сколько сейчас лучше бронировать столик - в эфире телеканала Москва 24.

