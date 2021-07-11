В Москве сегодня обещают жару до плюс 35 градусов

В Москве 11 июля обещают жару до плюс 35 градусов.

Москвичам рекомендуют чаще пользоваться защитным кремом, носить головные уборы и пить как можно больше воды. О том, как Москвичи спасаются в аномальную жару – в сюжете телеканала Москва 24.

