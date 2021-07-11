Чем опасен ядовитый Борщевик и как от него избавиться

Борщевик добрался до Тиктока. Пока одни москвичи возмущаются, что ядовитый сорняк уже пустил корни даже на детских площадках, другие набирают лайки и просмотры, рассказывая, как с ним бороться.

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