В Шереметьево пояснили, почему пассажиры стоят в очереди

В Шереметьево объяснили огромные очереди у стоек регистрации. Ожидающие посадку пассажиры жаловались, что им приходится стоять в очереди по часу.

По их словам, не все стойки работали. В дирекции аэропорта объяснили, что очереди появились из-за долгой процедуры проверки ПЦР-тестов. Они уже пытаются решить эту проблему. Для вылетающих открыли дополнительные стойки. Кроме того, им помогают супервайзеры. Пассажирам советуют заранее приезжать в аэропорт и пользоваться онлайн регистрацией.

Подробнее – на телеканале Москва 24.