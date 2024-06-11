Участок БКЛ закроют с 22 июня

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11 июня, 23:55

Общество

Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до вечера 12 июня

Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до вечера 12 июня

Сильный дождь ожидается в Москве до конца 12 июня

Москвичей призвали использовать метро для поездок по городу из-за непогоды

Синоптики пообещали москвичам новые рекорды по количеству осадков

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 июня

Мэр Москвы наградил выдающихся жителей столицы за профессиональные достижения

Многодетные москвичи получили цифровые удостоверения многодетной семьи

Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в Москве в День России

Желтый уровень погодной опасности в столице введен до утра 12 июня

Большие уличные зеркала установили в подмосковных Химках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до вечера 12 июня из-за грозы с ливнем и сильным ветром, заявил Гидрометцентр.

Сергей Собянин сказал, что школьные выпускные пройдут в столице 28 и 29 июня в Парке Горького.

12 июня изменится график работы поликлиник и других медучреждений столицы. Это информация департамента здравоохранения.

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