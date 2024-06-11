11 июня, 23:55Общество
Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до вечера 12 июня
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до вечера 12 июня из-за грозы с ливнем и сильным ветром, заявил Гидрометцентр.
Сергей Собянин сказал, что школьные выпускные пройдут в столице 28 и 29 июня в Парке Горького.
12 июня изменится график работы поликлиник и других медучреждений столицы. Это информация департамента здравоохранения.