Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до вечера 12 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до вечера 12 июня из-за грозы с ливнем и сильным ветром, заявил Гидрометцентр.

Сергей Собянин сказал, что школьные выпускные пройдут в столице 28 и 29 июня в Парке Горького.

12 июня изменится график работы поликлиник и других медучреждений столицы. Это информация департамента здравоохранения.

