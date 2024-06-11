Специалисты рассказали, как защитить права ребенка в сфере недвижимости

11 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция на тему "Защита прав детей в сфере недвижимости".



Кто может представлять интересы ребенка при покупке или продаже квартиры? С какого возраста можно самостоятельно распоряжаться недвижимостью? Об этом и многом другом рассказали:



заместитель руководителя Росреестра по Москве Мария Макарова;

начальник отдела государственной регистрации недвижимости жилого назначения Росреестра по Москве Ирина Хабалова;

уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская.