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11 июня, 17:11

M24.RU

Специалисты рассказали, как защитить права ребенка в сфере недвижимости

Специалисты рассказали, как защитить права ребенка в сфере недвижимости

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11 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция на тему "Защита прав детей в сфере недвижимости".

Кто может представлять интересы ребенка при покупке или продаже квартиры? С какого возраста можно самостоятельно распоряжаться недвижимостью? Об этом и многом другом рассказали:

  • заместитель руководителя Росреестра по Москве Мария Макарова;
  • начальник отдела государственной регистрации недвижимости жилого назначения Росреестра по Москве Ирина Хабалова;
  • уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская.
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