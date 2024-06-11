11 июня, 17:11M24.RU
Специалисты рассказали, как защитить права ребенка в сфере недвижимости
11 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция на тему "Защита прав детей в сфере недвижимости".
Кто может представлять интересы ребенка при покупке или продаже квартиры? С какого возраста можно самостоятельно распоряжаться недвижимостью? Об этом и многом другом рассказали:
- заместитель руководителя Росреестра по Москве Мария Макарова;
- начальник отдела государственной регистрации недвижимости жилого назначения Росреестра по Москве Ирина Хабалова;
- уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская.