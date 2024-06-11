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11 июня, 12:15

Общество

Экстренное предупреждение о погоде выпустили в Москве

Экстренное предупреждение о погоде выпустили в Москве

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В Москве выпустили экстренное предупреждение о погодной ситуации. До конца дня в разных районах города возможны гроза, град и усиление ветра до 18 метров в секунду. Кроме того, по данным комплекса городского хозяйства, в ночь на 11 июня уже выпало 20% месячной нормы осадков.

Тем временем в Москве действует желтый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, осадки будут кратковременными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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