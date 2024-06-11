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11 июня, 11:30

Общество

В Гидрометцентре РФ рассказали, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни

В Гидрометцентре РФ рассказали, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни

"Утро": москвичам рассказали о погоде 11 июня

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По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, после прохождения теплого атмосферного фронта в среду, 12 июня, ночные температуры в столице будут колебаться в пределах 15–18 градусов, а местами могут достигнуть и 20 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до 26–29 градусов.

Также, по данным синоптика, возможны кратковременные дожди и грозы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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