В Гидрометцентре РФ рассказали, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, после прохождения теплого атмосферного фронта в среду, 12 июня, ночные температуры в столице будут колебаться в пределах 15–18 градусов, а местами могут достигнуть и 20 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до 26–29 градусов.

Также, по данным синоптика, возможны кратковременные дожди и грозы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.