"Актуальный репортаж": пассажиры стали чаще нарушать правила поведения на борту самолета

Пассажиры стали чаще дебоширить в самолетах. Число нарушений выросло на треть по сравнению с 2021 годом, об этом говорится в Международной ассоциации воздушного транспорта.

Чтобы снизить количество происшествий, данная ассоциация авиатранспорта предлагает ужесточать наказания, а также контролировать в аэропортах продажу алкоголя. В связи с этим предложили изменить правила работы магазинов беспошлинной торговли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.