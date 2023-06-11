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Общество

"Актуальный репортаж": пассажиры стали чаще нарушать правила поведения на борту самолета

"Актуальный репортаж": пассажиры стали чаще нарушать правила поведения на борту самолета

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Пассажиры стали чаще дебоширить в самолетах. Число нарушений выросло на треть по сравнению с 2021 годом, об этом говорится в Международной ассоциации воздушного транспорта.

Чтобы снизить количество происшествий, данная ассоциация авиатранспорта предлагает ужесточать наказания, а также контролировать в аэропортах продажу алкоголя. В связи с этим предложили изменить правила работы магазинов беспошлинной торговли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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