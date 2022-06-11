Жители Москвы массово гуляют в парке "Зарядье"

В "Зарядье" сейчас не протолкнуться. На парящем мосту множество людей. Кадры с места прислал очевидец.

Телезритель снял вид на мост из своей машины. На кадрах видно, как поток людей проходит по мосту. И желающих посмотреть на открыточные виды столицы с этой точки меньше не становится. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.