На Пушкинской готовят к открытию бывший "Макдональдс"

На Пушкинской готовят к открытию бывший "Макдоналдс". Всю неделю внимание приковано к этой точке.

На фасаде появились баннеры с надписью "Название меняется, любовь остается". Что будет внутри? И как встретят клиентов? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.