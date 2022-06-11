Первые российские паспорта получили 23 жителя Херсонской области. Об этом сообщили в администрации региона.

25 мая Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины будет действовать упрощенный порядок обращения для получения российского гражданства.

В настоящее время в работе находятся уже сотни заявок на получение паспорта РФ от жителей Херсонской области. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.