В Москве прошел чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Все конкурсанты – участники проекта "Московское долголетие".

По этой программе москвичи старшего возраста могут бесплатно посещать спортивные тренировки, творческие и образовательные классы. Как интересно и полезно москвич проводят время в центрах "Московское долголетие"? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.