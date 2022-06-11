Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

Длинные выходные порадуют москвичей теплом и солнцем. Ситуацию могут подпортить кратковременные дожди и грозы.

Метеоролог Никита Поповнин отметил, что в субботу температура воздуха будет на уровне плюс 23 – плюс 24 градусов в тени. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.