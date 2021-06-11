Рестораны в центре Москвы проверили на безопасность

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы обошли заведения Остоженки и Пречистенки и выяснили, соблюдаются ли там антиковидные меры.

В крупных ресторанах все оказалось в порядке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

