Москвичам рассказали, как Петербург встречает футбольных болельщиков

Футбольные болельщики съезжаются на Евро-2020. В Петербург уже прибывают первые гости. Там 12 июня сборная России сыграет с командой Бельгии.

Подробнее о том, как Санкт-Петербург встречает болельщиков, – в сюжете телеканала Москва 24.