Жителей столичного региона предупредили о грозе и ветре

В Москве по-прежнему пасмурно и дождливо. В городе и области продлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра и грозы.

Четверг стал самым холодным днем июня. Температура воздуха составила +14 градусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.