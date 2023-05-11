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11 мая, 21:00

Общество

Синоптик заявил, что данные о самом жарком лете за 150 лет сильно преувеличены

Синоптик заявил, что данные о самом жарком лете за 150 лет сильно преувеличены

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Данные о самом жарком лете за 150 лет очень сильно преувеличены. Жары, как в Саудовской Аравии, в Москве точно ждать не стоит. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Указанные данные не соответствуют ни одному долгосрочному прогнозу погоды, указал метеоролог. В центральной России, по долговременным прогнозам, будет на 1,5–2 градуса выше климатической нормы, а дефицит осадков составит не более 10%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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