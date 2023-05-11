Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 20:00

Общество

Новости часа: в Роспотребнадзоре прокомментировали появление клопов после дождя в Москве

Новости часа: в Роспотребнадзоре прокомментировали появление клопов после дождя в Москве

В ВОЗ объявили о снятии режима ЧС из-за оспы обезьян

"Жизнь в большом городе": интерьеры

Новости часа: МИД РФ выступил против продления и расширения зерновой сделки

Певица Зара посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Новости часа: Собянин рассказал об обновленном Южном речном вокзале

Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на службу по контракту

Синоптики отметили стремительные изменения погоды в Москве 11 мая

Новости часа: сервис проверки графика отключения горячей воды начал работу на mos.ru

Жителям столицы рассказали про график работы пункта отбора на службу по контракту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Атаковавшие после дождя Москву клопы не опасны для здоровья людей. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Почти 800 тысяч иностранцев имеют ограничения на въезд в РФ. Об этом сообщили в МВД.

Более 52 тысяч раз камеры в Подмосковье фиксировали водителей с непристегнутыми ремнями с начала 2023 года. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Читайте также
обществотранспортвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика