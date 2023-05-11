Новости часа: в Роспотребнадзоре прокомментировали появление клопов после дождя в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Атаковавшие после дождя Москву клопы не опасны для здоровья людей. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Почти 800 тысяч иностранцев имеют ограничения на въезд в РФ. Об этом сообщили в МВД.

Более 52 тысяч раз камеры в Подмосковье фиксировали водителей с непристегнутыми ремнями с начала 2023 года. Об этом рассказали в Минтрансе региона.