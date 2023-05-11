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Москвичам рассказали о развитии высоких технологий
11 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Высокие технологии для качества жизни: импортозамещение, внедрение, экспорт".
Перед журналистами выступили:
- директор по развитию компании – разработчика технологий защитного остекления Иван Филоненко;
- генеральный директор компании по производству сверхпроводников Михаил Мойзых;
- медицинский директор иммунологической лаборатории Александр Карасев;
- руководитель направления экомониторинга и очистки водных сред Ксения Савельева.