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M24.RU

Москвичам рассказали о развитии высоких технологий

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11 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Высокие технологии для качества жизни: импортозамещение, внедрение, экспорт".

Перед журналистами выступили:

  • директор по развитию компании – разработчика технологий защитного остекления Иван Филоненко;
  • генеральный директор компании по производству сверхпроводников Михаил Мойзых;
  • медицинский директор иммунологической лаборатории Александр Карасев;
  • руководитель направления экомониторинга и очистки водных сред Ксения Савельева.
обществотехнологиипресс-конференция
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