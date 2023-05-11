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Общество

Имя Михаил стало самым популярным для новорожденных мальчиков в столице

Имя Михаил стало самым популярным для новорожденных мальчиков в столице

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Имя Михаил стало самым популярным для новорожденных мальчиков в Москве. Об этом написали РИА Новости со ссылкой на ЗАГС столицы. До этого много лет лидировало имя Александр.

Однако топ-5 популярных имен среди новорожденных в первом квартале 2023 года не изменился. Так, чаще всего девочек называют София, Анна, Мария, Ева и Виктория. Среди мальчиков, помимо Михаила и Александра, традиционно идут Максим, Марк и Лев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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