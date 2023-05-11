Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу

На улице Яблочкова продолжает работу пункт отбора на службу по контракту. Кандидатов там принимают с 09:00 до 20:00. Туда можно прийти за консультацией – сотрудники и волонтеры помогут во всем разобраться и подробно расскажут об условиях и льготах. При этом можно сразу подать документы.

В центре все организовано по принципу одного окна. Специалисты проверят бумаги, проведут собеседование и медосмотр. С собой понадобятся паспорт, военный билет, диплом и свидетельства о браке и рождении детей при их наличии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.