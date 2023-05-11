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11:45

Общество

Москвичам рассказали о работе пункта отбора на контрактную службу на улице Яблочкова

Москвичам рассказали о работе пункта отбора на контрактную службу на улице Яблочкова

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На улице Яблочкова продолжает работу пункт отбора на службу по контракту. Кандидатов там принимают с 09:00 до 20:00. Туда можно прийти за консультацией – сотрудники и волонтеры помогут во всем разобраться и подробно расскажут об условиях и льготах. При этом можно сразу подать документы.

В центре все организовано по принципу одного окна. Специалисты проверят бумаги, проведут собеседование и медосмотр. С собой понадобятся паспорт, военный билет, диплом и свидетельства о браке и рождении детей, при их наличии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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