Кабмин утвердил порядок выплат в случае смерти или ранения командированных в Донбасс

Кабмин утвердил порядок выплат в случае смерти или ранения людей, командированных в Донбасс. Это касается волонтеров, госслужащих и сотрудников других учреждений.

Семьям погибших выплатят единоразово по 5 миллионов рублей. А раненным положена компенсация в 3 миллиона. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.