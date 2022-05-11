В России стартовали выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет

В России с сегодняшнего дня начались выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что на пособия и пенсии из бюджета будет выделено порядка 1,7 триллиона рублей.

Такую же сумма направят фондам соцстрахования и пенсионному за отсрочку уплаты страховых взносов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.