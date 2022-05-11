Синоптик рассказал о погоде в Москве

По прогнозам, москвичей ждет тепло. Синоптики говорят, что лето в этом году должно прийти вовремя, по календарю.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, ждать ли нам каких-либо аномалий в этом сезоне. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.